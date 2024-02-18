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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan milli voleybolcu Zehra Güneş'e finans dersi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, milli voleybolcu Zehra Güneş ile buluştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, "Zehra artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan milli voleybolcu Zehra Güneş'e finans dersi
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VakıfBank SK ve Türkiye kadın milli voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya geldi.

Konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulunan Demirtaş, Zehra Güneş ile finans çalıştıklarını belirtti.

Demirtaş, Güneş ile çektikleri fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:

"Zehra ile Finans Çalıştık. Artık ömrü boyunca Finansal olarak Özgür olacak. Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile."

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