Ekranı karartılan SÖZCÜ TV'nin itirazı mahkeme tarafından reddedildi

SÖZCÜ Medya Grubu’nun 1 Mart 2023 günü yayın hayatına başlayan kanalı SÖZCÜ TV’ye RTÜK tarihinin en ağır cezalarından biri verildi.

SÖZCÜ TV ekranı 9 Temmuz itibariyle 10 gün süreyle karartıldı. SÖZCÜ TV'nin karara yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Ne gerekçe gösterildi?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek SÖZCÜ TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi. SÖZCÜ TV bu karara yargıda itiraz etti.

Ankara İdare Mahkemesi bu cezanın yürütmesini durdurdu. Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SÖZCÜ TV ekranları da 8 Temmuz Salı gece yarısı itibariyle karardı.

RTÜK 30 yıllık tarihinin en yüksek cezasını SÖZCÜ TV'ye verdi

RTÜK, 30 yıllık tarihinde en yüksek cezayı 10 gün kapatma ile SÖZCÜ TV’ye verdi.

RTÜK bundan önce 2023 yılında TELE 1 yayınını “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle 7 gün durdurmuştu.

2020 yılında Halk TV ve TELE 1 beşer gün süreyle karartılmış bu da RTÜK tarihindeki ağır cezalar olarak kayda geçmişti. TELE 1 kanalı 2023 yılında da üç gün karartılmıştı.