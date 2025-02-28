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Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi olunan isimler arasında Nedim Şener ve Kenan Kıran'ın da olduğu görüldü.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberi Murat Ongun, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ongun, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" notunu paylaşırken şikayetçi olunan isimlerden gazeteci Nedim Şener'in de olduğu görüldü.  

Ongun, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istendiği yönündeki haberlerin çıkmasının ardından Nedim Şener'i hedef göstermiş, "Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o 14 isim:

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