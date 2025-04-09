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Ekrem İmamoğlu: Ailemizi taciz etmeyi bırakın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun Bodrum ve Çanakkale'deki yazlık evlerine operasyon yapıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemizi taciz etmeyi bırakın" dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
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CHP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yazlık evinde jandarma tarafından arama yapıldığı iddialarını doğruladı.

Özel, hem baba İmamoğlu'nun hem de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazlık evlerinde arama yapıldığı bilgisini paylaştı.

İmamoğlu: Tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu X üzerinden yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi:

"Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor. Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız.

Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz. Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor.

Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz. Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan.

Mert olun! Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum; Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor? Böyle bir zulmün Türk’ün örfünde, ananesinde yeri var mı? Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere?

Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben MERT olmayı ondan HASAN İMAMOĞLU’ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun."

"Çıka çıka bu çıktı"

CHP Genel Başkanı, yaşananları şöyle anlattı:

"Ekrem Bey'in babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir, çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."

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