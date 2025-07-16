Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında bugün hakim karşısına çıkacak

Yaklaşık dört aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i “tehdit ve hedef gösterme” suçlamasıyla yargılandığı davada bugün üçüncü kez hâkim karşısına çıkacak. İmamoğlu hakkında, söz konusu dava kapsamında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki mahkeme salonunda saat 10.00’da başlayacak.

Mahkeme bugün kararını açıklayabilir

Tam 1 ay önce görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Savunmaların tamamlanması ve ek süre talep edilmemesi halinde mahkeme bugün kararını açıklayabilir.

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

20 Ocak'ta Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek şunları söylemişti:

"Sakın bu bana yapılamaz diye kimse düşünmesin, sanmasınlar bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesidir, Özgür Özel meselesidir. Bu mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesidir. Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın."