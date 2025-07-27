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Ekrem İmamoğlu: Asker ocağında, ormanda, dağda, bu ülkenin evlatları göz göre göre ölüme terk edilemez

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Asker ocağında, ormanda, dağda… Bu ülkenin evlatları göz göre göre ölüme terk edilemez. Gerçekler kamuoyuna açıklanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu: Asker ocağında, ormanda, dağda, bu ülkenin evlatları göz göre göre ölüme terk edilemez
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "İskenderun’da temel eğitimdeyken rahatsızlanarak şehit olan iki evladımız, Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın acı haberi yüreğimizi dağladı. Ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

"Gerçekler kamuoyuna açıklanmalıdır" 

"Son haftalarda yaşadıklarımız, artık tesadüf ya da münferit diyemeyeceğimiz kadar ağır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Yangın söndürmede görevli gencecik 10 görevlimizi kaybetmemiz, Mağarada zehirlenerek şehit olan askerlerimiz ve şimdi, aşırı sıcak altında spor yaptırıldıktan sonra fenalaşan askerlerimiz, şehit olan gençlerimiz… Bu acıların ortak bir sebebi var: İhmaller zinciri!"

"Asker ocağında, ormanda, dağda… Bu ülkenin evlatları göz göre göre ölüme terk edilemez. Gerçekler kamuoyuna açıklanmalıdır" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Türkiye’nin kolay ölümler ülkesi olmaktan çıkarılması için etkili soruşturma ve sorumluların hesap vermesi şarttır" ifadelerini kullandı.

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