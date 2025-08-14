  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi
Takip Et

Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve daha önce de bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen Ekrem İmamoğlu MR çekilmesi için hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi
Takip Et

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. 

Halk TV'de yer alan habere göre bugün bir kez daha hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun belinden MR çekildi.

25 Temmuz'da da hastaneye sevk edilmişti

Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz'da sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti.

Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene olan İmamoğlu muayenenin ardından cezaevine geri dönmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var" demişti.

İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilen 28 kişinin YÖKSİS'ten diploması silindiİmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilen 28 kişinin YÖKSİS'ten diploması silindiGündem
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkarEkrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkarGündem
Gündem
Özgür Özel'in açıklamasının ardından Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin ismini verdi: Murat Kapki’ye gitti, "Bu ifadeyi imzala, iki milyon dolar ver, tıpış tıpış çık" dedi
Özgür Özel: Mücahit Birinci, Murat Kapki'ye "iftira ifadesi ver" dedi
Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Tekirdağ’da 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Tekirdağ’da 4 ilçede denize girmek yasaklandı