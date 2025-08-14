Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre bugün bir kez daha hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun belinden MR çekildi.

25 Temmuz'da da hastaneye sevk edilmişti

Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz'da sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti.

Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene olan İmamoğlu muayenenin ardından cezaevine geri dönmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var" demişti.