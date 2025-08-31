  1. Ekonomim
Ekrem İmamoğlu: Bu mahkeme eninde sonunda kurulacak, kumpaslar ortaya çıkacak

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturması hakkında, "Bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek" açıklamasını yaptı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı" diyen İmamoğlu, "Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor. Bu sistemden hukuk çıkmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Biz yargılanmaya itiraz etmiyoruz; itirazımız, hukuk dışına çıkarak siyasetçilerden talimat alan görevlilere."

"Ama bu mahkeme eninde sonunda kurulacak" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ülkemizde adaletin işleyişi ciddi bir kriz içinde. Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı. Bizim avukatlarımızın evlerine şafak baskınları yapılırken tutuklulara iftiracı olmaları için baskı yapanlar, kaçarken yakalananlar evlerine gönderiliyor. Hem iftiracı üretip hem hem de milyon dolarların peşine düşenler korumaları ile adliyede gövde gösterisi yapıyor. İftiracı olmayanları ise başka suçlara adını karıştırmakla tehdit ediyorlar. Bunu artık sağır sultan bile duydu, HSK ve Adalet Bakanlığı hariç.

Gece yarısı, Fatih Keleş kardeşimle cezaevinde görüşüp, “İftiracı ol, yoksa adını suikast planına karıştıracaklar, çok daha ağır suçlamalarla karşılaşacaksın” diyen avukatlar ellerini kollarını sallayarak işlerine devam ediyorlar. Bu kumpasçı avukatlara bir kişi bile çıkıp, “Bunu neden söyledin, kiminle irtibatın var?” demiyor. Üstelik senaryo söyledikleri gibi gerçekleşiyor.

Savcılar suç bulamadıkça akıl almaz yöntemlerle suç uyduruyor. Bu sistemden hukuk çıkmaz.

Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Biz yargılanmaya itiraz etmiyoruz; itirazımız, hukuk dışına çıkarak siyasetçilerden talimat alan görevlilere.

İtirazımız, soruşturma adı altında haksız hukuksuz özgürlüklerinden mahrum bırakılanlara yapılan baskılara.

İtirazımız, milleti unutarak hukuku araç haline getirip siyaseti dizayn etmeye çalışanlara. Yapılabilecek ne kadar kötülük varsa yaptınız. Hukuk dışına çıkarak denenebilecek her yolu denediniz.

Ama bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek."

