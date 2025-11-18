Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına X platformu tarafından erişim engeli getirilmesi sonrası yeni bir hesap açıldı.

Hesaptan yapılan ilk paylaşımda, "Nerede kalmıştık?" tweeti 12 milyondan fazla erişime ulaştı, bir diğer paylaşımında ise "Millete emanet bu hesap büyür gider" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili paylaşımların yapıldığı X hesabı, daha önce "Milli güvenlik ve kamu düzenini koruma" gerekçesiyle üç kez farklı kullanıcı adlarıyla erişime kapatılmıştı. Hesap, sırasıyla cbadayofisi1, cbadayofisi11 ve cbadayofisi22 adlarıyla tekrar açılmış, fakat her seferinde yeniden engellemeyle karşılaşmıştı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından, (@CAOIletisim) Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı açıldı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu milleti hiçbir engel durdurmaz. Bu millet shadow ban falan dinlemez. Millete emanet bu hesap büyür gider."