Ekrem İmamoğlu bugün üç ayrı davadan hakim karşısına çıkacak

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan üç ayrı davanın duruşması kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak.

İmamoğlu'nun gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte sanıkları arasında yer aldığı ve "siyasal casusluk" suçlamasıyla açılan davanın duruşması bugün görülecek.

İmamoğlu hakkında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve diplomasına ilişkin "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan davanın duruşması da daha önce 6 Temmuz tarihine ertelenmişti. Bu dosyanın duruşması da bugün yapılacak.

Öte yandan, İmamoğlu'nun tutuklu sanıkları arasında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana davası da bugün görülecek.

Duruşma, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda yapılacak.

Böylece Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan üç ayrı dava kapsamında aynı gün hem "siyasal casusluk" davasında hem diploma davasında hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana davasında hakim karşısına çıkmış olacak.