Ekrem İmamoğlu: CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’na ilişkin olarak, “Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam. CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’nin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP 39. Kurultayı’nda seçilen tüm Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, tüm yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İktidara giden yolda çok önemli bir sorumluluk üstlendiler. Başarılarıyla partimize güç katacaklarına inancım tam. CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır” ifadelerini kullandı.

