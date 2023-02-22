Ekrem İmamoğlu: Deprem dayanıklılık testine, kiracılar da başvurabilecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 2000 yılı sonrası inşa edilen binalar için alınan yeni kararları açıkladı. İmamoğlu, İstanbul'da artık 2000 yılı sonrasında yapılan binalarda da deprem dayanıklılık testlerinin uygulanacağını ifade etti.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra uzun süredir beklenen İstanbul depremi için çalışmalar hızlandırıldı. Uzmanlar depremin yaklaşmış olabileceğini belirtirken vatandaşlar yaşadıkları konutların depreme dayanıklılık durumunu merak ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakent için alınan yeni deprem kararlarını açıkladı. İmamoğlu, İBB tarafından yapılan binalar için 'hızlı tarama' yöntemine artık 2000 yılı sonrasının da dahil edildiğini bildirdi.

Öncelik olarak 2000 yılı öncesi yapılan binaları alacaklarını vurgulayan İmamoğlu, paylaşımında, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.