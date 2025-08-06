Ekrem İmamoğlu duyurdu: 16 tane daha kreş açılıyor

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, "Cezaevindeyken yakından takip ettiğim konulardan biri de yapımı devam eden kreşlerimiz" ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi:

"16 yeni kreş daha açıyoruz"

"İstanbul'un çocuklarına verdiğimiz sözler her şeyden daha kıymetli. 2019’da sıfır olan kreş sayısı, 113’ten 129’a yükseliyor. 16 yeni kreş daha açıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum bu haberleri alınca, siz de mutlu olun."