Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Yakası'na yeni bir metro hattının yapımına bugün başlanacağını bildirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Sancaktepe -Finans Merkezi-Söğütlüçeşme Metrosu’nun yapımına bugün başlanacağını açıkladı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
“Bugün Anadolu Yakası’na yeni bir metronun yapımına başlıyoruz.
Yenidoğan-Sancaktepe -Finans Merkezi-Söğütlüçeşme Metrosu; metrobüs, Marmaray ve diğer metrolarla entegre olacak ve 6 ilçeyi birbirine bağlayacak. İstanbul’a hayırlı olsun.”