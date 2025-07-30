Ekrem İmamoğlu: Eğitimi tamamen ücretsiz hale getireceğiz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eğitim ile ilgili iktidara eleştirilerde bulundu ve önerilerini sıraladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder" sözünü anımsatarak, "Bir milletin kalkınması ve ilerlemesi ancak eğitimle mümkündür" dedi.

"Türkiye'de ücretli ve kalitesiz bir eğitim var"

"Bugün de aynı noktadayız; ülkemizin bir eğitim devrimine ihtiyacı var" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye’de artık ücretsiz ve kaliteli eğitim değil; ücretli ve kalitesiz bir eğitim var. Devlet okulları hızla etkisini kaybediyorken, ailelerin bütçelerini zorlayan özel okullar giderek artıyor. Kreş pahalı, anaokulları ise katkı payı uygulaması yüzünden artık ücretli.

Devlet okullarında kırtasiyeden kıyafete, ulaşımdan yemeğe ve içme suyuna, kaynak kitaplardan okulun temel ihtiyaçlarına kadar her şey aileler için maddi bir yük. Üniversitede barınma imkanları yetersiz, öğrencilerin burs ya da kredi adı altında sunulan desteklerle geçinebilmesi mümkün değil."

"Bu gidişe dur diyeceğiz"

"Tüm bunlar kamu hizmeti olması gereken eğitimi, bir sektör olarak gören anlayışın sonucudur" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu gidişe dur diyeceğiz! Milletimizin iradesiyle yönetime geldiğimizde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında eğitim yeniden bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi, çağdaş, kamusal ve parasız olacak. Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimi tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

Kırtasiye, kitap, ulaşım, yemek, içme suyu gibi temel ihtiyaçlarda devlet okullarındaki tüm giderleri kaldıracağız. Okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçları için okul bütçeleri oluşturacağız.

Devlet yurtlarının kapasitesini artıracak; burs ve kredi imkanlarını iyileştireceğiz. Ve en önemlisi; artık hiçbir aile, çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalmayacak! Biz evlatlarımıza ve ailelere ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemini armağan edeceğiz!"