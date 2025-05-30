Ekrem İmamoğlu: Erdoğan benimle yarışmak istemediği için hapisteyim

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularına yanıt veren İmamoğlu, "Erdoğan benimle yarışmak istemediği için hapisteyim, Erdoğan benimle yarışmaktan korktuğu için sorularınızı yüz yüze değil Silivri zindanından yazılı olarak cevaplıyorum. Uzatmayayım: Erdoğan’la yarışmayı tabii ki isterim, hatta Erdoğan’ı bir daha aday olamadığı için değil seçimlerde yenerek emekli etmeyi isterim" ifadelerini kullandı.

"Bu, bir Erdoğan anayasasıdır"

Yeni Anayasa tartışmalarına da değinen İmamoğlu, "Yürürlükteki anayasa bir darbe anayasası ancak Erdoğan’ın pek çok yerini değiştirdiği bir anayasa bu. Yürürlükteki anayasamız aslında bir Evren-Erdoğan anayasasıdır. Hatta hükümet sistemi gibi Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısı gibi kısımları açısından bu bir Erdoğan anayasasıdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Elbette bir darbe anayasasıyla devam etmek Türkiye’ye yakışmıyor. Elbette sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmalıyız. Buna şüphe yok. Ama şunu da unutmayalım: Anayasamızı demokratik olmaktan alıkoyan hususların başında 2017’de Erdoğan’ın isteğiyle yapılan hükümet sistemi ve HSK’yla ilgili değişiklikler geliyor.

Anayasayı değiştirelim diyeceksiniz ama ağzını açanı hapse tıkacaksınız.

Anayasayı değiştirelim diyeceksiniz ama Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayacaksınız.

Anayasayı değiştirelim diyeceksiniz ama uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyeceksiniz.

Anayasayı değiştirelim diyeceksiniz ama protesto hakkını kullandılar diye öğrencileri, muhalefet etme hakkını kullandılar diye siyasetçileri, seçimde sizi yendiler diye rakiplerinizi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını hapse tıkacaksınız.

Bunu yapanlarla nasıl, nerede, hangi zeminde sivil ve özgürlükçü bir anayasa konuşup yapacaksınız?”

"Kendimi bu millete emanet ettim"

Tutukluluğunun uzamasıyla birlikte “unutulma” iddialarına da cevap veren İmamoğlu, “Milletin kalbine girmiş birini unutturmaya kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir.

Bunlar bizim insanımızı artık tanımıyorlar. Bu milleti tanımayan onunla gündelik hayatta bir selamlaşması, karşılaşması kalmayanların temennileri bunlar. Bütün amaçları bu. Ancak yanılıyorlar. Bu millet haksızlıklara, adaletsizliklere, siyasi operasyonlara karşı durmayı hep bilmiştir.

Milletin duasının, da gönlünün de bizden yana olduğunu görüyorum ve çok müsterihim. Ramazan’da sofrasına oturduğum, pazarda karşılaştığım, bir açılışta yolumuzun kesiştiği yediden yetmişe herkesten mesajlar geliyor her gün. Mektuplar, dualar, çocukların çizdiği resimler.

Her operasyonda daha çok artıyor mesajlar. O yüzden kendimi bu millete emanet ettim. Çünkü bizim bu milletle yürüyecek daha çok yolumuz var” ifadelerini kullandı.

Kent uzlaşısı ve Ahmet Özer açıklaması

Kent Uzlaşısı tutuklamalarına ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumuna da değinen İmamoğlu, “Sayın Ahmet Özer partimizin Türkiye İttifakı siyasetinin parçası olarak geliştirdiğimiz İstanbul İttifakı’nın bir adımı olarak Esenyurt adayımız oldu ve seçimlerde Esenyurt’u tekrar kazandık. Hapiste olmasının tek sebebi CHP’nin Esenyurt’ta Kürt vatandaşlarımızın desteğini alarak seçimleri kazanması” dedi.

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin bir soruya ise, “Sayın Demirtaş siyasi faaliyetlerinden dolayı, iktidarın hesaplarını bozduğu için cezaevinde. Dolayısıyla serbest kalması gerektiğini düşünüyorum. Sadece sayın Demirtaş’ın değil, sayın Özdağ’ın da serbest kalması gerekiyor. Siyasi parti liderlerinin yeri cezaevleri değil, seçmenlerinin yanıdır” yanıtını verdi.

"Türkiye, yeni bir döneme giriyor"

AK Parti ve MHP seçmenine seslenen İmamoğlu, “Türkiye yeni bir döneme giriyor. Sizin haklarınızın ve hayallerinizin mücadelesini bizler vereceğiz. Müsterih olun ve bu ülke için beslediğiniz halis niyetinizi, hayallerinizi koruyun ve dualarınızı esirgemeyin” mesajını iletti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"AKP’ye vaktinde oy vermiş vatandaşlarımıza tanıdık gelecek bir sözü hatırlatayım. ‘Gönüller bir, dualar bir, bir Allah’ın kuluyuz biz; has bahçemiz yurdumuzdur, aynı bağın gülüyüz biz.’ Biz, Türkiye Cumhuriyeti’yiz. Bütün iyi niyetinizle Erdoğan’ı sevmiş, kendisine inanmış ve hatadan dönmesi için dua etmiş olabilirsiniz.

"Erdoğan, artık ülkeye fayda değil zarar veriyor"

Sizin gibi ben de üzülerek görüyorum ki Erdoğan, artık ülkeye fayda değil zarar veriyor. Yeni de değil uzunca bir süredir ülkemizi siyasi, ekonomik ve sosyal krizlere sokuyor. Huzurun, bereketin ve milletçe birlik olmanın tadını unutalı çok oldu. Başka bir ihtimalin de olduğunu, mutlu bir Türkiye’nin imkânsız olmadığını bilin.

Belki bazılarınızın eli bize oy vermeye gidemeyecektir. Hiç sorun değil, ancak lütfen artık koltuğunu kaybetmemek için 31 yıllık diplomamı iptal etmeyi, beni ve arkadaşlarımı hapse atmayı dahi göze alarak Türkiye’yi krizlerden krizlere sürükleyen bu kötü akla destek vermeyin.

Türkiye yeni bir döneme giriyor. Sizin haklarınızın ve hayallerinizin mücadelesini bizler vereceğiz. Müsterih olun ve bu ülke için beslediğiniz halis niyetinizi, hayallerinizi koruyun ve dualarınızı esirgemeyin."