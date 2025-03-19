Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı: CHP'den ilk açıklama

Dün akşam saatlerinde üniversite diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun evine polis baskını yaşandı.

Sabah saatlerinde İmamoğlu'nun konutuna yaklaşık 20 araçlık kolluk kuvveti geldi.

İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da gözaltına alındı.

CHP'den ilk açıklama

Konuyla ilgili Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Türkiye'de hukuk fiilen askıdadır, 86 milyonun iradesi çalınmaktadır. Utanç verici bir manzara. Şu anda gerçekten çok zor konuşuyorum. Darbe dönemlerinde bile bunlar yaşanmadı. 16 milyonun oyuyla seçilmiş belediye başkanına yapılanları görüyorsunuz. 100 noktaya operasyon yapıldı. Otokrat bir devlette yapılan her şey yapılıyor. Artık meşru bir iktidar yoktur."

CHP istanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise şu açıklamalarda bulundu:

"Yine bir şafak operasyonuyla 20 polis aracıyla konutuna gelinmiş. Gözaltı işlemi uygulayacaklarını düşünüyoruz. Savcılık bütün bu soruşturmaları gizli yürüttü. Hangi soruşturma kapsamında gözaltı yapıldığına dair net bir bilgi veremiyorum. Biz de henüz bilmiyoruz. İBB Başkanı'ndan bahsediyoruz. Ne zaman davet etseniz ifadeye gidecek. Yine kolluk marifetiyle gözaltı işlemi uygulanıyor."