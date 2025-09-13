  1. Ekonomim
  3. İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak istemli bir dava daha
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyaset yasağı istemiyle dava açıldı.

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Serkan Şahin’in SAHA EXPO alanında karşılaştığı İmamoğlu'nun kendisine yönelik "Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle şikayetçi olduğu ifade edildi.

 Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildiği kaydedildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada sanık İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.

Sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, başka suçtan tutuklu olan sanık Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.

Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.

Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

