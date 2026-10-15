Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/208 esas sayılı dosyasında sanık olan İmamoğlu’nun duruşmada yaptığı açıklamaların soruşturmaya konu olduğu belirtildi.

Soruşturmanın, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeler nedeniyle “kamu görevlilerine görevinden dolayı aleni hakaret” suçlaması kapsamında başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun 15/10/2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, ‘kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret’ suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

Ne olmuştu?

Soruşturmanın, İmamoğlu’nun duruşmadaki savunması sırasında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı telefon görüşmesini anlattığı ve konuşmayı aktarmıştı.

İmamoğlu yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Aradım, ‘Sizden randevu istedim bir hafta 10 gündür randevu vermiyorsunuz. Niçin vermiyorsunuz?’ dedim, ‘Çok yoğunum’ dedi. ‘Sizi İstanbul Valisi ziyaret etti teamül gereği İstanbul Valisi’nden sonra ziyaret etmesi gereken kişi benim’ dedim. Yine o hiç unutmadığım kulağımda duran tiz sesiyle, ‘E ben hemen çözmeye…’ dedi. ‘Çözmek değil bana bu hafta randevu verin ya da vermeyin’ dedim. Bu kadar net. Çarşamba günü 30 Ekim'e randevu verdi. Saati de belli, kayıt da var. 30 Ekim sabahı o kişi Esenyurt Belediyesi'ne operasyon yaptı. Bir gün önce de o randevuyu iptal etti.

Onun için bunların hepsi o davanın bir parçası. Ama bunları bir sanık olarak yapmayacağım. Kendimi aklamak için de yapmayacağım. Çünkü aklanması gereken kişi ben değilim. Aklanması gereken birinci kişiyi biliyorum, ikinci kişiyi de biliyorum, üçüncü kişiyi de biliyorum. Sıralamasını yaptım, isimlerini vermeyeceğim. En az benim kadar 87 milyon bu üç kişiyi tarifleyecektir. Aklanması gereken onlardır ve onlar olacak. Hem millet huzurunda, hem yargı huzurunda, hem yüce Yaradan huzurunda.