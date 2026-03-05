Ekrem İmamoğlu hakkındaki "Çirkin" davası düşürüldü

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin’e hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan davada ikinci duruşma görüldü. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık tarafının ön ödeme yapıldığını tespit ederek dosyanın düşürülmesine karar verdi.

Ön ödeme nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi

Kamuoyunda “çirkin davası” olarak bilinen davanın Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 27 Şubat’ta yapılan ilk duruşmasında İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin sözlerinin suç olduğunu düşünmediğini vurguladığını ancak buna karşın ön ödeminin yapıldığını belirterek davanın düşürülmesini istemişti.

Savcılık da esas hakkındaki mütalaasında ön ödeme yapıldığına ilişkin makbuzun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirmişti.

İmamoğlu ile Şahin’in katılmadığı bugünkü duruşmada talepleri değerlendiren Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan ön ödeme nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.