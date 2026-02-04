Ekrem İmamoğlu'na 'siyasal casusluk' suçundan dava açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na hakkında ‘siyasal casusluk’ iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, “siyasal casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve hazırlanan dosya, yargı sürecinin bir sonraki aşaması için ilgili mercilere sunuldu.
“Siyasal Casusluk” suçundan dava açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “Siyasal Casusluk” suçundan dava açıldı.
Ayrıntılar Geliyor