İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, basın toplantısında merakla beklenen İBB iddianamesini kamuoyuna duyurdu. İddianamenin bugün saat 15.00’te mahkemeye sunulacağı bildirildi. Peki Ekrem İmamoğlu hapis istemi kaç yıl? İBB iddianamesinde neler var? İşte tüm ayrıntılar...

Ekrem İmamoğlu hapis istemi kaç yıl?

Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis istendi

İBB iddianamesi içeriği nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart’ta gerçekleştirilen İBB operasyonu sonrası yürütülen soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi mahkemeye sunmaya hazırlanıyor. Başsavcı açıklamasında, dosyanın toplam 3.900 sayfa olduğunu, 402 şüpheli hakkında 143 farklı eyleme ilişkin iddianame hazırlanacağını belirtti.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun örgüt kurucu lideri olarak yer aldığı, ihalelerin süreçlerinin nasıl dizayn edildiğinin detaylı şekilde anlatıldığı ifade edildi. Dosyada, Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları ve ikrar niteliğindeki belgeler yer alıyor. Soruşturma kapsamında belirlenen kamu zararı, toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olarak hesaplandı ve 95 taşınmaz belgelenmiş durumda. Suç tarihi 10 yıllık bir süreci kapsıyor.

İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapısı ve şeması detaylandırıldı. Dosyada 6 örgüt yöneticisi bulunuyor ve dijital delillerin büyük kısmı çözümlendi. Örgüt lideri olarak görülen İmamoğlu, diğer şüphelilerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

Ayrıca, Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticisi olarak yargılanacağı, Beylikdüzü ve Şişli belediye başkanlarının da dosyada yer alacağı bildirildi. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili ek iddianame hazırlıkları devam ediyor; incelemeler henüz tamamlanmadı.