Ekrem İmamoğlu için toplanan imza sayısı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlatılan imza kampanyası büyük ilgi gördü.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyada toplanan imza sayısının 24 milyona ulaştığını duyurdu.

Gökce, paylaşımında kampanyanın amacını şu sözlerle vurguladı:

"Güzel bir haber: 24 milyon imzaya ulaştık! Özgürlük için, adalet için, egemenlik milletindir demek için atılan her imza güzel ülkemizi hak ettiği günlere kavuşturacak. Az kaldı!"