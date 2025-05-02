Ekrem İmamoğlu iftiralara karşı 200’ün üzerinde suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, son dönemde medyada ve sosyal medya platformlarında yer alan bazı yayın ve paylaşımlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e 200’ü aşkın suç duyurusunda bulundu.

Gizliliğini ihlal eden yayın, paylaşım ve yorumlara karşı hukuki adım attı

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, özellikle 19 Mart süreci sonrasında müvekkilleri hakkında yapılan, masumiyet karinesini ihlal eden, suçlayıcı, gerçek dışı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden yayın, paylaşım ve yorumlara karşı hukuki adım attı. Avukatlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 200’ün üzerinde suç duyurusunda bulundu.

Başvurular, aralarında A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır ve Ferhat Murat’ın da bulunduğu birçok basın-yayın organı ve sosyal medya kullanıcısını kapsıyor.

"Hukukun temel ilkelerinin hiçe sayıldı"

İmamoğlu’nun avukatları, özellikle 19 Mart’ta yaşanan gözaltı süreci öncesi ve sonrasında, bazı medya organları ve iktidara yakın sosyal medya hesaplarında yer alan yayın ve yorumların kamu vicdanını derinden yaraladığını vurguladı. Bu içeriklerde hukukun temel ilkelerinin hiçe sayıldığı, somut delillere dayanmayan, taraflı ve yönlendirici açıklamalarla İmamoğlu’nun hedef gösterildiği belirtildi.

"Sistematik bir itibarsızlaştırma kampanyası"

Söz konusu yayınların basın meslek ilkelerini, masumiyet karinesini ve kişilik haklarını açıkça ihlal ettiğini belirten İmamoğlu’nun hukuk ekibi, sistematik bir itibarsızlaştırma kampanyasına karşı hukuki süreci başlattıklarını duyurdu. RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruların sayısı 200’ü geçti.