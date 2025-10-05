Ekrem İmamoğlu: Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda demokrasi ve hukuk mesajı vererek; "Türkiye çok zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır!" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Türkiye çok zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Demokrasi ve hukuku ayakta tutmak için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Millet olarak birlik ve bütünlüğümüz bizi bu mücadeleden zaferle çıkaracak. Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır. “Kurtuluş yok tek başına” diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız!"
