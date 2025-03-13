Ekrem İmamoğlu: Muhalefetin tereddütsüz tamamının desteğini alan bir cumhurbaşkanı olacağım

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’deki cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci için erken olduğuna yönelik eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, eleştirilere katılmadığını ve CHP’nin “oyun kurucu” bir parti konumuna geldiğini vurguladı.

“Oyun kuran bir CHP, oyun kuran bir CHP adayı var”

İmamoğlu, “Tam da ülkenin göbeğine damga vuran, bugüne kadar oyun kurduğunu ve kurduğu oyunla başta biz ve partimiz olmak üzere, ne yazık ki oluşturmak istediği süreçleri bozan, ters hamlelerle süreç yönettiğini düşünen cumhurbaşkanına karşı, oyun kuran bir CHP, oyun kuran bir CHP adayı var” diye konuştu.

Soruşturmalar: Bunlar dönüp bumerang gibi kendini vuracak

Kendisi hakkında devam eden dava ve soruşturmalara değinen İmamoğlu, “Baskılar hiç bitmez ancak nefesleri tükenecek. Şu an ülkeyi yöneten kişi, son genel seçimde bize son iki ay içinde ‘bizi terörist yaptılar, aşağıladılar, iftiralar attılar. Seçim bitti, ‘şantaj, montaj olur böyle şeyler’ dedi. Tüm bu hissiyat, beni hem çok üst seviyede motive ediyor hem de ‘Bana bunu yapanlar, bu millete neler yapmaz ki’ diyerek daha büyük bir sorumluluk duygusu sağlıyor. Ne yapılacaksa yapılsın, bunlar dönüp bumerang gibi kendini vuracak. Şu anda da vuruyor” dedi.

“Biz her şeyi, hem de deli gibi göze alarak yola çıktık”

İmamoğlu, “Biz her şeyi, hem de deli gibi göze alarak yola çıktık. Tüm düğmelere basmış durumdalar. Aslında bir bakıma kıyaslamak gibi olmasın ama geçmişe baktığınızda muhtelif hatlarda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu strateji buna benzerdir. Halkına inanan bir stratejiyle süreci yönetmiştir. Biz de bir köşesine sinen ve olduğu yerden konuşan değil, milletiyle konuşan, milletine giden ve milletiyle çözüm arayan, çözüm bulan bir arayış içerisinde devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Dilerim ki muhalefetin tereddütsüz tamamının desteğini alan bir cumhurbaşkanı olacağım”

Önseçimde CHP’nin 1 milyon 750 bin üyesinin oy kullanmasını beklediğini belirten İmamoğlu, “Elbette bu söylediğimin ironik bir beklenti olduğunu biliyorum, hele parti içi seçimde tek adaysanız. Ancak bu benim duygum. Bazen bir alanda on binlerce insana hitap ederken ya da kampanya otobüsünde insanları gördüğümde, bir kişinin bile bana sert baktığını hissettiğimde, ‘Bana niye sert baktı? İnip onunla konuşsam’ duygusu yaşanabiliyor. Bu bağlamda, bir üyenin bile gelmemesi beni derinden etkiliyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Dilerim ki, Türkiye’deki muhalefet kesiminin tereddütsüz tamamının desteğini alan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bu benim idealim. Bunun adı Türkiye İttifakı” dedi.