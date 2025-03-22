Ekrem İmamoğlu saat 19.30'da adliyeye sevk edilecek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerine ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun saat 19.30'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerine ifade verdi.
İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık beş saat sürdü. İmamoğlu, saat 19:30'da adliyeye sevk edilecek.
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İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanların emniyetteki ifadeleri tamamlandı