Ekrem İmamoğlu seçim startını İzmir'den verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'deydi.

İmamoğlu, ilk olarak saat 11.15'te Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Hasan Tahsin Vapuru ile Bostanlı İskelesi'ne hareket etti. Saat 12.00'de de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka Zübeyde Hanım Parkı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Sonrasında İzmir Buluşması kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na gelen İmamoğlu, partililere seslendi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında şunları söyledi:

"Biz kendini devletin sahibi görüp, devletten itaat bekleyenlere benzemeyiz. Bizim anlayışımıza göre millet devletin efendisidir. Millet büyüktür. Yöneticiler, vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir.

"Yöneticilerin yüzü asık olmaz, vatandaşını korkutmaz"

Devlet milletine hizmet eder. Milletine şefkat elini uzatır, milletini korur. Vatan ve millet hepimiz için kutsaldır. Devleti yöneten yöneticilerin yüzü asık olmaz, vatandaşını korkutmaz, vatandaşına parmak sallamaz. Yöneticiler vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir. 23 Mart'ta bu inancı, özgüveni tüm Türkiye'ye yayacağız.

"Ön seçimde atacağınız her oy demokrasinin değerini gösterecek"

Mühür kendini sultan sananlarda değil, millettedir. Ön seçimde atacağınız her oy demokrasinin değerini gösterecek. Sandıktan kaçanları titretecek. CHP'liler olarak 23 Mart'ta bu bozuk düzeni değiştirmeye kararlı olduğumuzu göstereceğiz. Sonra bu mücadele dalga dalga büyüyecek. CHP yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğer. Ön seçimde bu gerçeği hep birlikte göstereceğiz. Zalimlik yapanların uykularını kaçıracağız.

"Gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum"

Benim bütün gücüm, cesaretim sizden geliyor. İşte karşınızda sizin cesaretiniz, sizin gücünüz, sizin kararlılığınız var. 23 Mart'ta o iradenizi ortaya koyacağız. Muhakkak başaracağız. Ben gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum. Yaradan bana çok güzel şeyler lütfetti. İnandığım bu yolculuk, en güçlü inançla yürüyeceğim yolculuk. Çıktığım yolculuğun sonundaki o umutlu sabahı şimdiden hissediyorum.

"Bir dakika bile kaybetmeden hep birlikte kolları sıvayacağız"

Herkes ülkeyi bu kadar yoran, bu kadar geren, millete bu kadar acılar yaşatan bir devrin sona ermesinin verdiği huzuru hissedecek. Sonra bir dakika bile kaybetmeden hep birlikte kolları sıvayacağız, milletin hakkını millete vereceğiz. Milletimiz bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu güçlü bir şekilde hissedecek. Bu memleketin her nimeti bizim, 86 milyon insanın. Bir kişinin değil. O günden itibaren devletin bütün yöneticileri her birimiz vatandaş karşısında haddini, hududunu bilecek. O günden sonra milletin evlatları bu ülkeyi yönetecek.

"Zorlu bir mücadeleye adayım"

Ben önce aday, sonra cumhurbaşkanı olmak için yola çıkıyorum. Elbette odalarını bile sayamayacağımız bir Saray'da oturup ülkeyi yönetmek gibi bir hayalimiz yok. Ben zorlu bir mücadeleye adayım. Tek hayalim devlet yapısını, ekonomiyi, demokrasiyi, eğitimi, sağlığı sizlerle birlikte inşa etmek."