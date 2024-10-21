Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek tek sorumlusu biziz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da düzenlediği toplantıda gazete, televizyon ve internet medyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul'daki çalışmaları ve Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki faaliyetleri hakkında bilgi verirken, gündeme dair önemli konulara da değindi.

İmamoğlu, önümüzdeki seçimlere yönelik "Bugün itibarıyla karşımızda bu seçimi kazanacak bir iktidar bulunmamaktadır. Eğer bu seçimi kaybedersek, sadece muhalefet olarak biz kaybederiz." dedi

"Eğer bu seçimi kaybedersek biz kaybederiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bugün itibarıyla karşımızda bu seçimi kazanacak bir iktidar bulunmamaktadır. Eğer bu seçimi kaybedersek, sadece muhalefet olarak biz kaybederiz. Kendi hatalarımız, eksiklerimiz, uyuşmazlıklarımız veya hazırlıksız olmamız nedeniyle bu duruma düşebiliriz" dedi.

Ayrıca, güçlü bir muhalefet yapısı oluşturmanın önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Toplumsal muhalefeti güçlü bir şekilde bir araya getirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi Türkiye'nin geleceğini nasıl hazırlayacakları konusunda bilgilendirmek, kalem kalem her konuda izah edecek hale getirecek bir muhalefet duruşu ve ortak aklın hakim olduğu bir ortam bize seçimi kazandırır. Yeter ki bunu başarabilelim" ifadelerini kullandı.

"Mevcut iktidar idare ediyor durumda"

İmamoğlu, mevcut iktidarın Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda yarattığı yükü taşıyacak kapasitede olmadığını belirterek, "İdare ediyor durumundadır. Yenilikçi olarak tanımladığı hiçbir adımın inandırıcı olacağını düşünmüyorum. Bu süreçten sonra sorumluluk tamamen bize aittir" dedi. Bu açıklamalar, muhalefetin seçim stratejileri ve geleceğe yönelik hedefleri üzerinde durduğunu gösterdi.