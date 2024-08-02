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Ekrem İmamoğlu: Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı'na hakareti aynen iade ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'e sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu: Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı'na hakareti aynen iade ediyorum
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İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya hesabından kendi adını da etiketleyerek yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

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