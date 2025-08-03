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Ekrem İmamoğlu Türkan Şoray’a teşekkür etti: Adınızın olduğu her yere koşarız

Ekrem İmamoğlu, Türkan Şoray’ın yeni kitabında kendisine yer verilmesine cezaevinden teşekkür mesajıyla yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu Türkan Şoray’a teşekkür etti: Adınızın olduğu her yere koşarız
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CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray’ın kendisiyle ilgili sözlerine cezaevinden teşekkür mesajıyla karşılık verdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kafa Dergisi’nin Ağustos sayısında yer alan söyleşide Türkan Şoray’ın kendisinden bahsettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkan Hanım'a teşekkür ederim"

“İnsanın mahpusta en büyük gücü, dışarıdaki sevdiklerinin onu unutmaması, unutturmaması. Kafa Dergisi'nin Ağustos sayısında gördüm. Yeşilçam’ımızın Sultanı Türkan Şoray, yeni çıkan ‘Türkan ve Hayat’ isimli söyleşi kitabında beni unutmamış. Sinemadan kazandıklarıyla biriktirip inşa ettiği Türkan Şoray İlkokulu'na yaptırdığımız kütüphaneyi hatırlatmış. Bunun için teşekkür etmiş.

Asıl ben, çocukların okulla ve kitapla buluşması adına bir şeyler yapma fırsat verdiği için Türkan Hanım'a teşekkür ederim. 2021 yılında 48 yıllık okulu baştan aşağı yenilerken okula bir de kütüphane yapmıştık.”

“Buradan çıkınca da çocuklar için hep koşmaya devam edeceğiz"

İmamoğlu, Türkan Şoray’ın Atatürk’e ayrılan köşede kendi adını da görünce duyduğu mahcubiyeti de aktardı:

“O gün Türkan Hanım, çok sevdiği Atatürk'ün karşısına kendisini de anlatan bir köşe yaptığımızı görünce en mütevazı haliyle yanakları kızarmış, ‘Bu bana çok fazla, utandım’ demişti. Ben de ‘Adınızın olduğu her yere koşarız’ demiştim.”

İmamoğlu, mesajını “Buradan çıkınca da çocuklar için hep koşmaya devam edeceğiz. Okulsuz, kitapsız, oyunsuz çocuk bırakmayacağız” diyerek tamamladı.

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