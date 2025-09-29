Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin’den kazandığı tazminatı tutuklu öğrencilere bağışlayacak

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açtığı tazminat davasından kazandığı 25 bin lirayı, Saraçhane eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan öğrencilere bağışlayacak.

Yusuf Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, partisinin 27 Kasım 2024'te TBMM'deki grup toplantısı öncesi, "Belediyelerin kreş ve anaokulu açıp açamayacağı" yönündeki tartışmalarla ilgili soruları yanıtlarken, Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş ismi altında anaokulu ve ana sınıfı açma yetkileri olmadığını belirterek, İmamoğlu hakkında, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" demişti.

"Toplum önünde itibarsızlaştırılmaya çalışıldı"

Bu ifadeler üzerine İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, Yusuf Tekin hakkında 50 bin lira tazminat talepli dava açtı. Dava dilekçesinde, "Yusuf Tekin'in, İmamoğlu'nu toplum önünde itibarsızlaştırmayı amaçladığı" belirtildi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen hafta, Tekin'in İmamoğlu'na tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, 25 bin liralık manevi tazminatın, 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den alınarak, davacı Ekrem İmamoğlu'ne ödenmesine karar verdi. Kararda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istifnaf yolunun açık olduğu kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu, 25 bin liralık tazminatı, Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınıp bir süre tutuklu kalan öğrencilere bağışlamaya karar verdi.