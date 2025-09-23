Ekrem İmamoğlu'dan TRÇ İttifakı yorumu: Aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı

  1. Ekonomim
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği Türkiye-Rusya-Çin İttifakı önerisine ilişkin "Aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı" yorumunda bulundu.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği Türkiye-Rusya-Çin İttifakı önerisi hakkında konuştu.

İmamoğlu, "Aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"'Güçlü devlet, dünya lideri'söylemini her fırsatta tekrarlayan iktidar; bugün dış politikada zafiyet ve çelişki içinde.

Bir yanda, sadece Amerikan Başkanı ile görüşebilmek için milyarlarca dolarlık uçak alım sözü veren bir iktidar.

Diğer yanda ise 'ABD’den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin’e döneceğiz' diyen iktidar ortağı. Yani aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı.

Üstelik Gazze’de her gün çocuklar ölürken, siyasi geleceğinizi bağladığınız pazarlık masalarında gelecek planı yapılıyor. Bu tablo güzel ülkeme yakışmıyor.

Bu millete yakışan; çıkar pazarlıkları değil, bağımsızlığıyla güven veren, ilkeleriyle saygı uyandıran bir dış politikadır. Ulusal çıkarla insanlık onurunu aynı anda savunabilen bağımsız bir yönetimdir. Ve bu millet, o yönetime çok yakındır."

