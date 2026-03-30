Ekrem İmamoğlu'na bilirkişi davası savunması sonrası soruşturma açıldı

Bir seneyi aşkın bir süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “bilirkişi” davasının dördüncü duruşmasında Silivri’de hâkim karşısına çıktı.

Duruşma, HSK kararnamesiyle hakimi değişen ve yeni hakimin 22 Aralık 2025’te göreve başladığı İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi‘nce görüldü.

Mahkeme heyeti, dosyaların başsavcılıktan istenilmesine, dosyanın TCK 277’den ön ödeme kapsamına alınmasına TCK 278’den devam edilmesine ve 13 Temmuz saat 10:00’a ertelenmesine karar verdi.

Savunmada kullandığı ifadelerinin ardından hakkında soruşturma açıldı

Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. "

İmamoğlu bugün ne dedi?

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın aktardığına göre hakim karşısına çıkan İmamoğlu, turkuaz basın kartı olmayan gazetecilerin salona alınması gerektiğini söyledi.

“Bu mahkeme başladığından beri yargıç değişiklikleri ile karşılaştım. Siz üçüncü hakim oluyorsunuz” diyen İmamoğlu, devamında “Bu absürt davada yargılanıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Milletin önünde kasıtlı iftiralar atılırken kendimizi savunmayıp, ‘Ya rabbi şükür’ diyecek halimiz yok” diye konuştu.

“Her yerde soruyorum: Biz nasıl bir örgütüz?” diye soran İmamoğlu, “Yoksa bu sistem mi örgütlü bir suç işliyor? Evlatlarının hayat boyu kariyerlerindeki uzmanlık ve marifetlerini ve performansına bakarak oluşturduğumuz, sadece üst yönetici sayısı 1.300 olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin nitelikli, hizmet konusunda tarihi başarılara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi; yoksa o kötülüklerin taşlarını döşeyen, o işleri planlayan insanlar mı örgütlü suç işliyor? Cevap çok net, çok basit” dedi.

“Yargıdaki ahtapot kolları”

Hakkında açılan davalarda yaşanan hakim değişimlerini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yargı tehdidi tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı. Yargıdaki İmamoğlu dizaynına gelelim. İBB davasının görüldüğü mahkemede özel bir yargılama düzeni kuruldu. Kişiye özel heyet kuruldu. 1,5 milyar lira harcanır mı duruşma salonuna? İnşaata meraklı bir yargı mensubu akıl edebilir ancak. Burada kurulan düzen hukuka sadık kalanları cezalandıran bir düzendir.

Öfkem çok büyük. Sizin huzurunuzda Türk milletine bakarak konuşuyorum. Ben öfkemi akla, mantığa dönüştüren insanım; kine nefrete değil. İnsanlar aylardır hak mücadelesi veriyor. Hâlâ iddianamesi olmayan emekçiler var bir yılı aşkın süredir.

Bir tane AK Partili belediyeyle ilgili hiç mi soruşturma olmaz? Yargıdaki ahtapot kolları. Ahtapotun kolları Sayın Cumhurbaşkanı’nın deyişi. Kişi kendinden bilir işi. Terfi alanlar Ankara’ya gönderildi. Bu sistemde hukuk değil, beklentiye uyum ödüllendiriliyor. Yalakalık ve dalkavukluk bu milletin tek bir evladına yakışmaz.

Sorgu sırasında bana ‘Ekrem Başkan sorgu bitti, kusura bakmayın ayaktayız. Yarın siz Cumhurbaşkanı olursunuz, masanın bu tarafına geçersiniz, biz de o tarafa geçeriz, siz bizi yargılarsınız’ dedi.

Ben de ‘Neden böyle düşünüyorsunuz, suç mu işliyorsunuz, benim Cumhurbaşkanı olma hedefim sizi yargılamak mı? Biz bu ülkeye adalet gelsin diye mücadele ediyoruz çok yazık’ dedim. Bu kişi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü oldu' dedim."

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Bana karşı dört defa seçim kaybettin, yine kaybedeceksin. Bu kafa artık seçim kazanamaz. Rakibine terörist diyenden Cumhurbaşkanı olmaz. ‘Belediyeleri silkeleyin’ dedi. Zorluk çıkarıldı, hesaplara bloke konuldu ama biz hizmet ettik. Çıkalım şehir şehir gezelim, yağma talan rant deyince kim gelecek bu milletin aklına? Savcılar bile soru sorarken ‘beyana göre’ diyor, ‘delile göre’ demiyor.

"Çağlayan Adliyesi’ni kötü bir magazin sayfasına çevirdiler"

Kimi malıyla, kimi eşiyle tehdit edildi. Asrın hukuksuzluklarına imza atılıyor. Şimdi çıkmış CHP Genel Başkanı’nı, Muhittin Böcek’i tehdit ediyor. Utanmadan ‘Mahkeme salonları siyaset sahnesi değildir’ diyorlar. Savcı cübbesiyle ‘asrın yolsuzluğu’ deyip, bakan koltuğunda da aynı sözü söyleyen kim?

TRT, Anadolu Ajansı bizi nasıl sefil ettiler, 2019 milletin iradesini nasıl yok saydılar? Allah onları bildiği gibi yapsın. Haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Çağlayan Adliyesi’ni kötü bir magazin sayfasına çevirdiler.”

İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i eleştirerek, “İnsanları, aileleri mağdur ediyorlar, haysiyet suikastlığı yapıyorlar. Sonra ‘annem üzülüyor, babam üzülüyor.’ Vah benim garibim, vah benim mini minnacığım. Bakan tapu listesi çıkınca kime saldıracağını şaşırdı. Tek dertleri yaptığı rezillikler konuşulmasın. Babasına kimse bir şey demesin, çok üzülüyormuş ama çocuklar, anneler feryat feryat ağlasın öyle mi? Hak ettikleri muameleyi adil yargı geldiğinde görecek” diye konuştu.

İmamoğlu, “Cesareti artırmanın gerektiği her şeyi yapacağım, asla vazgeçmeyeceğim. Bu kumpasların içinde olanlar ‘anayasal düzeni bozma’ suçundan hesap verecektir. Aziz milletimiz hesabı da sandıkta kesecektir” dedi.

Ekrem İmamoğlu devamında, “Gazetecilik yaptığı için Alican Uludağ, İsmail Arı, Merdan Yanardağ neden hapiste? BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen neden hapiste?” diye sordu.

Dava ertelendi

İmamoğlu’num avukatları Hasan Fehmi Demir ve Fikret İlkiz, bu aşamada ekleyecekleri bir husus olmadığını belirtti. Savcı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için soruşturma dosyanın henüz gönderilmediğini, eksik hususların giderilmesini istedi.

Hakim, dosyaların başsavcılıktan istenilmesine, dosyanın TCK 277’den ön ödeme kapsamına alınmasına TCK 278’den devam edilmesine ve 13 Temmuz saat 10:00’a ertelenmesine karar verdi.