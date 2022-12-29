'Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi ifade etmeye geldik'

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB), "Büyüyen ve Gelişen Şehirler, Uluslararası Belediye Başkanları İstanbul Dayanışma Toplantısı" düzenlendi.

Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıya, Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) Başkanı da olan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ve EUROCITIES Genel Sekreteri Andre Sobczak katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Murat Somer'in yaptığı toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, buluşmanın, EUROCITIES Başkanı Nardella aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi.

Şehirlerin ve demokrasilerin tarihsel olarak birlikte geliştiğini ifade eden İmamoğlu, bu durumun günümüzde de devam ettiğini kaydetti.

İmamoğlu, "Bu birlikteliğin en önemli nedeni, şehir hayatının da demokratik hayatın da karşılıklı güven üzerinde yükselmesidir. İnsanlar arasındaki güveni sarsan her şey, şehirleri de demokrasiyi de tehdit ediyor. Benimle ve İstanbul halkıyla dayanışma duyguları içerisinde davranan tüm değerli belediye başkanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

EUROCITIES Başkanı Nardella da İmamoğlu'nun kendileri için önemli bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Şehirler arasındaki dayanışmaya, topluluklar arasındaki diyaloğa yürekten inandığını kaydeden Nardella, "Biz belediye başkanları, toplumun en uç noktalarında yer alanlar, en savunmasız olanlar ve giderek daha değişken hale gelen ekonomik ve sosyal dengelerin risklerine en fazla maruz kalanlar için de fırsatları korumak ve yaratmak üzere bir ilhamı somut bir stratejiye dönüştürürüz. Toplumlarımızın sesi olan belediye başkanlarının sesi duyulsun." değerlendirmesini yaptı.

Nardella, daha sonra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun mesajını okudu.

Hidalgo mesajında, cuma günkü saldırının ardından Paris'teki durum nedeniyle şu an şehirde bulunması gerektiği için İstanbul'da olamadığını kaydetti.

Paris'te 5 gün önce büyük bir ırkçı saldırı yaşandığını ifade eden Hidalgo, mesajında, "Paris, bu şekilde çok büyük şiddet olayları yaşamıştır son zamanlarda fakat, bütün bunlara karşı biz hiçbir zaman korkmadık.'' ifadelerine yer verdi.

Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ise "Bugün Avrupa şehirlerinin belediye başkanları, demokratlar ve vatandaşlarımızın ortak gerçeğinin temsilcileri olarak buradayız. Bizler, büyük laflar etmeye değil, Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi pratik ve tek yürek olarak ifade etmeye geldik." dedi.

Toplantıya, Utrecht, Linz ve Hamburg belediye başkanları da video mesaj gönderdi.

"Samimiyetiniz ve sahiplenmeniz örnek"

Toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından Saraçhane’de Adalet Nöbeti tutan vatandaşları ziyaret etti. Nöbet tutanlara teşekkür eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Böyle olsun istemezdik. İnanıyorum ki bu ülkenin hak, özgürlük ve demokrasinden yanasınız, onu biliyorum. Biz de onun mücadelesini veriyoruz. Çok güzel cümleler yazdınız, teşekkür ediyorum. Kişisel olmadığını çok güzel tariflediniz. Samimiyetiniz ve sahiplenmeniz örnek. Aslında inanıyorum ki bunu 10 milyonlarca insanımız yaşıyor.” dedi.