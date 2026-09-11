Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası!

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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı da verdi.

Mahkeme salonunda karara tepki gösteren İmamoğlu, "Benim adıma mahkemede karar verecek kimse yoktu. Hiçbir atanan hakim karar veremez. Hakimler benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Kararın istinaf süreci kritik önem taşıyor

İmamoğlu'na verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması nedeniyle karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından da kritik önem taşıyor.

İstinaf mahkemesinin kararı bozmaması ya da cezada bir indirime gitmemesi halinde İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı kesinleşecek.

Cezanın 5 yıl sınırının altında bulunması nedeniyle kararın Yargıtay'a taşınması mümkün olmayacak.

Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belediye meclis üyeleri arasında yeniden seçime gidilecek.

İmamoğlu, 3 yıl önce Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat etmiş, ancak istinaf usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu.