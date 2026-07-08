Ekrem İmamoğlu'na İBB davasındaki sözleri nedeniyle soruşturma açıldı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na İBB davasındaki ifadeleriyle ilgili yeni bir soruşturma açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle 'kamu görevlisini tehdit' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

BASIN AÇIKLAMASI



İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İMAMOĞLU hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, “ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) July 8, 2026

İmamoğlu ne demişti?

İBB davasının bugün görülen 64. celsesinde, Ekrem İmamoğlu, savunma süresinin az olması nedeniyle itiraz etti. İmamoğlu, "Asrın iftirasının yüklü olduğu bu iddianameye karşı 6-7 saat savunma yapmasının yetersiz olduğunu" belirtti.

Mahkeme başkanı, "Buraya benimle pazarlık yapmak için geldiyseniz salondan çıkartacağım. Ya savunmanıza geçelim ya da yapmayacaksanız salondan çıkartayım” dedi.

İmamoğlu, "Ben savunma yapmaya değil, yargılamaya geldim" dedi.

Mahkeme Başkanı ise "Burası senin yargılayacağın ortam değil, sen yargılanmaya geldin. Biz senin yargılayacağın makamda oturmuyoruz. CMK 203’ü uyguluyorum, çıkarın salondan" dedi. Tartışmaların ardından İmamoğlu salondan çıkarıldı.

İmamoğlu, duruşma salonundan çıkarken, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım burada yargılayanlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır" dedi.