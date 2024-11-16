Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret etti.

Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Ahmet Türk’ün yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile DEM Partili ilçe belediye başkanları ve çok sayıda CHP'li tarafından karşılanan İmamoğlu, daha sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türk’ün evini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın da eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, Ahmet Türk’ün tarihi evini gezdi.

Ardından Türk ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştiren İmamoğlu, "Bu dönemi hiç kimse unutmayacak" dedi.

"Tahmin edemedikleri kadar dirençli, dirayetli, milletin hakkını savunma konusunda kararlı insanlarız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yapılan her kötülük tersine tepmiştir. Bunu bu ülkede en iyi Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Başka adres aramaya gerek yok. Onun için kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu ülkede yapılan bütün dedikoduların sahibi de bir avuç insandır. Üzüntüm şudur; ülkedeki bütün savunuları, tezleri koca koca insanlar, sözüm ona gazeteciler ya da sözüm ona siyasetçiler bu lafları ederken, kalkıyor bir bakan, benim ‘yargı tacizi’ sözüme kafayı takıyor. Buna takmasın kafayı, örneğin gitsin sürülmüş bir hakimin feryadından dolayı onun niçin dinlenmediğini, gitsin Samsun’da hakimle ilgili yapılan başvurularla ilgili HSK’ye en azından duygusunu dile getirsin. Bıraksın Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı. Yargıda, hukukta dönen dedikoduları, işlemeyen hukuku sorgulasın.

Asla yılmayız, geri durmayız, geri adım atmayız

Kötülükler olabilir ama çok dirençliyiz. Tahmin edemedikleri kadar dirençli, dirayetli, milletin hakkını savunma konusunda kararlı insanlarız. Bu dönemi hiç kimse unutmayacak. Bu ülkenin güçlü barışı, huzuru ve geleceğinin en iyi şekilde olması için birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz. Kararlı insanlarız, asla yılmayız, geri durmayız, geri adım atmayız. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi; her inanca sahip, Süryanisi, Ermenisi ve bu ülkede yaşayan her vatandaşın katkı sunacağı bir birlikteliğin gerçekten bu coğrafyaya ve bütün dünyaya iyilik getireceğine olan inancımla bugün Ahmet Türk başkanımızın evindeydik. Çok teşekkür ederiz. İnşallah böylesi bir gündemle değil, örneğin Ahmet Türk başkanımla İstanbul’da Türkiye’yi konuşmalıyız. Başka coğrafyaların gelişmesini konuşmalıyız."