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Ekrem İmamoğlu'ndan avukatının gözaltına alınmasına tepki

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından bir paylaşım yapıldı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan avukatının gözaltına alınmasına tepki
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Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadeleri kullanıldı.

Evinde gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Pehlivan, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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