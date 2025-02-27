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Ekrem İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "İfadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir" dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."

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