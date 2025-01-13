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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP’li Rıza Akpolat'ın gözaltı kararına sert tepki

İstanbul'da yürütülen "ihale yolsuzluğu" soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmaya ilişkin ilk tepkisini verdi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP’li Rıza Akpolat'ın gözaltı kararına sert tepki
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İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karara CHP’li isimlerden artarda tepkiler gelirken, bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Başkanımızın yanındayız" dedi.

"Bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz"

'Operasyon' adı altında gözaltı işlemlerinin gerçekleşmesine ve kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılmasına sitem eden İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden 'operasyon' ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."

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