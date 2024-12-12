Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Hadi silkeleyin bakalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 'muhalefet belediyelerini biraz silkeleyin' şeklindeki sözlerine cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hadi silkeleyin bakalım" diyerek yanıt verdi.

CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin toplu temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir partinin ya da bir avuç insanın değil halkın belediyeleriyiz. Gücümüzü sadece halktan ve haktan alırız. İktidarın da tahammül edemediği gerçek budur. Onun için seçimden sonra soruşturmalar, davalar, kayyumlar, kreşi kapatma, hizmetlerimizi engelleme çabaları, yok efendim 'silkeleyin bu belediyeleri...'

Sayın Genel Başkanım burası güreş meydanı mı birbirimizi silkeleyeceğiz? Allah akıl versin, bir insan ne der, 'belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der. Akla bak, silkeleyin belediyeleri, hadi gel de silkele o zaman.

Devletin kurumlarına yöneticilerine böyle bir şey söylenir mi? Ben, bir başka partinin belediye başkanının elini sıktığımda mutlu oluyorum. TBB Başkanı olarak herkese ulaşmanın gayreti içindeyim. Ülkenin kurumlarını da kurallarını da altüst eden bu anlayıştan acilen kurtulmamız lazım. Siyasi rakiplerle güreş tutmak için, bakanlar partinizin değil milletin bakanı."