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Ekrem İmamoğlu’ndan diploma iptaline sert yanıt: Minderden kaçma

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yüksek lisans diplomasının iptali üzerinden Erdoğan’a yüklendi. İmamoğlu, “İşi gücü bırakıp, korkuyla yüksek lisans diplomamı iptal ettiriyorsun. Telaşın boşuna değil, çünkü gitme vaktin geldi. Milletin önüne sandığı getir” dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu’ndan diploma iptaline sert yanıt: Minderden kaçma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, yüksek lisans diplomasının iptal edilmesini sert bir dille eleştirdi. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenen İmamoğlu, “Telaşın boşuna değil, çünkü gitme vaktin geldi. Milletin önüne sandığı getir” dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"Orman yangınlarını söndüremiyorsun, Mutfaktaki yangını söndüremiyorsun, Adalet sistemindeki yangını söndüremiyorsun, Hepsinden önemlisi milletin yüreğindeki yangını söndüremiyorsun!

Kendi ellerinle yarattığın şu enkaza dön bir bak: Çürümüş sisteminin esiri olmuş, sorumluluk almayan, her hatasında suçlu arayan bir bürokrasi…

İstanbul’un içme suyu projesini tek imzayla iptal eden sensin. 16 milyon İstanbulluya, İSKİ’ye, İBB’ye haber vermeyen, ilan etmekten korkup gizleyen sensin.

5 Beylikdüzü büyüklüğünde ormanı, tarım alanını, su havzasını "Talan İstanbul" adı altında kimlere satıldığını bile açıklamadan ranta açan sensin. 

Devletin köklü kurumu DSİ’yi işlemez hale getiren, 13 yıldır tamamlanamayan Melen Barajı ile on milyarlarca liralık kamu zararına imza atan yine sensin.

2021’de büyükşehir belediye başkanlarımızla küresel ısınma ve büyük orman yangını riskine karşı defalarca uyardığımız halde, önlem almayan, yangınlara müdahale edemeyen sensin.

Seçimde kendine oy vermeyenleri “terörist” ilan eden, şimdi de sorumluluğu muhalefete, belediyelere yıkmaya çalışan yine sensin.

Ve şimdi…

Bu ortamda bile işi gücü bırakıp, korkuyla yüksek lisans diplomamı iptal ettiriyorsun. Hiç merak etme bu millet seni de tanıdı beni de. Herkes biliyor ki, telaşın boşuna değil, çünkü gitme vaktin geldi.

Saklanma, sorumluluğu başkasına atma, minderden kaçma. Mert ol! Sana hayatın boyunca göremeyeceğin makamları bahşeden milletin önüne sandığı getir!"

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