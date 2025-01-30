  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu'ndan ifade öncesi 'erken seçim' çağrısı
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'ndan ifade öncesi 'erken seçim' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Yarın ifade vereceğini belirten İmamoğlu, erken seçim çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade öncesi 'erken seçim' çağrısı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Çağlayan Adliyesi’nde vereceği ifade öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“Kimse endişe etmesin, milletimizin gücü her şeyin üzerindedir. Bu aziz milletin evlatları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” mesajıyla canlı yayın yapan İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘Tek yol erken seçimdir’

"Türk basınına, Halk TV'ye geçmiş olsun. Türkiye bu zihniyete daha fazla emanet edilemez. Bundan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Bu yolun sonu, huzur dolu iktidar yoludur. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok.

‘Yargı bağımsız olsun istediğim için ifadem alınacak’

Yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nde ben de olacağım. Bizlere bugünleri reva görenlere, bize yaşattığınız adaletsizlikleri biz size yaşatmayacağız. Hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Bilirkişiyi ifşa ettiğim için ifadem alınacak. Yargı bağımsız olsun istediğim için ifadem alınacak. Yarın sadece benden ifade alınmayacak, benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak.

Bir siyasi operasyonu, yargı tacizini sürdürüyorlar. Ama sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır."

Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyorKüresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyorEkonomi

 

Trump, "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesini imzaladıTrump, "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesini imzaladıDünya

 

Gündem
Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi iptal oldu
Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi iptal oldu
56 milyon lirayla kaçacaklardı! Banka aracını kaçıran şüphelilerden 4’ü tutuklandı
56 milyon lirayla kaçacaklardı! Banka aracını kaçıran şüphelilerden 4’ü tutuklandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı
Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı
Valilik duyurdu: Biber gazı taşımak yasaklandı
Valilik duyurdu: Biber gazı taşımak yasaklandı
Denizli'de işçi servisi devrildi: 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Denizli'de işçi servisi devrildi: 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı