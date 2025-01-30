Ekrem İmamoğlu'ndan ifade öncesi 'erken seçim' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Çağlayan Adliyesi’nde vereceği ifade öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“Kimse endişe etmesin, milletimizin gücü her şeyin üzerindedir. Bu aziz milletin evlatları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” mesajıyla canlı yayın yapan İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘Tek yol erken seçimdir’

"Türk basınına, Halk TV'ye geçmiş olsun. Türkiye bu zihniyete daha fazla emanet edilemez. Bundan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Bu yolun sonu, huzur dolu iktidar yoludur. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok.

‘Yargı bağımsız olsun istediğim için ifadem alınacak’

Yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nde ben de olacağım. Bizlere bugünleri reva görenlere, bize yaşattığınız adaletsizlikleri biz size yaşatmayacağız. Hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Bilirkişiyi ifşa ettiğim için ifadem alınacak. Yargı bağımsız olsun istediğim için ifadem alınacak. Yarın sadece benden ifade alınmayacak, benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak.

Bir siyasi operasyonu, yargı tacizini sürdürüyorlar. Ama sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır."