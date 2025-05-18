Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara çağrı: Barış artık yüce Meclis çatısı altında yeşermeli

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası iktidara çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Güzel ülkemiz kırk küsur yıldır terör ve şiddet sarmalında yaşadı. Anneler gözyaşlarında boğuldu, gençlerin umutları yarım kaldı. Oysa ne güzel korkusuzca yan yana yürüyebilmek, bir nefeste aynı havayı soluyabilmek. Şimdi milletimizin en derin özlemi yeniden kök salabilecek bir barış, kimselerin üstüne gölgesini bile düşüremeyeceği bir kardeşlik türküsü" ifadelerini kullandı.

İktidara çağrı

İktidara çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bu toprağın insanı barışa öyle susamış ki, sizin hayallerinizin ötesinde bir değer biçiyor bu hasrete. Barış, kardeşlik ve koşulsuz sevgi insanımızın yegâne değeridir. Bu sürecin artık milletimizin gözü önünde, TBMM'de yürümesi adına gereğini yapın. Milletimizden çekinmeyin. Barış artık yüce Meclis çatısı altında yeşermeli. Çekinmeyin bu halkın ferasetinden" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Melayê Cizîrî ne güzel demiş: 'Gönül bağıyla birleşenler, barışın bahçesinde çiçek açar.' Bizim de gönlümüz o barış bahçesine açılmaya hazır, kardeşliğin en güzel rengiyle."

Güzel ülkemiz kırk küsur yıldır terör ve şiddet sarmalında yaşadı. Anneler gözyaşlarında boğuldu, gençlerin umutları yarım kaldı. Oysa ne güzel korkusuzca yan yana yürüyebilmek, bir nefeste aynı havayı soluyabilmek. Şimdi milletimizin en derin özlemi yeniden kök salabilecek bir… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 18, 2025

Partililere seslendi

"Partilerimize, yol arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yıllardır içimizi kavuran bu şiddet ve terör yangınına en anlamlı cevap, işte o barışın serinletici nefesidir. Gönül bilgemiz Yunus Emre'nin dediği gibi 'dövene elsiz, sövene dilsiz gerek; gönül kırmamağa gerek, yapmağa gerek.' Gerçek bir barış ancak sevgiyle, hoşgörüyle yoğrulur. Gönül yıkan değil, gönül yapan eller uzanmalı birbirine.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında aklın ve bilimin yolunda ilerleyerek, sanayide, teknolojide, eğitimde yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bu yolda yürürken, tüm Türkiye'yi aydınlatmak, omuz omuza vererek toplumsal barışı inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

İnanıyorum ki sizler de bu sorumluluğun bilincindesiniz, gönül yapmaktan yana tavır alacaksınız. İşte o zaman, Mevlana'nın dediği gibi, 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır,' sözü gerçek olacak. Ve Anadolumuzun gönül mimarı Hacı Bektaş Veli'nin o güzel öğüdüyle, 'Gelin canlar bir olalım' diyerek, sizlerle kucaklaşacağımız günü hasretle bekliyoruz."