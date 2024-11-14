Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açıklaması: Vız gelir, tırıs gider

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik usulsüz harcama soruşturması başlatıldı. Soruşturma gerekçesi olarak, bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Vız gelir, tırıs gider

Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış töreninde soruşturma ile ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider. Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor" dedi.

İBB yetkililerinin “İBB için bu olağan bir durum. Bu tür incelemeler sıradan. Müfettişler burada, odaları ve masaları var. İstedikleri dosyaları inceleyebilmeleri için İBB personeli de kendilerine destek oluyor” dediği belirtilmişti.