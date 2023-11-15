Ekrem İmamoğlu'ndan ittifak mesajı: Ben ona talibim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de katıldığı temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin dünkü grup toplantısında sarf ettiği “Boş zamanlarında İstanbul’a uğrayan belediye başkanını evine yollayacağız” sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu şunu söyledi:

“Ben evimdeyim zaten. Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben tabii o sözlere hiçbir zaman cevap vermedim. Ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler. İzlemeye devam etsinler.”

81 ilde aday kararına ilişkin konuştu

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun "CHP'nin yönetimdeki değişiklik bizim kararımızda bir değişikliğe neden olmayacak. 81 ilde aday çıkarma kararımız devam ediyor" sözleriyle ilgili bir soru üzerine de şunları ifade etti:

“Hiçbir partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını ben bir karşı yorum olarak önüme koyup, buna sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik de değil. İşim de değil. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki son ana kadar ittifak hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. Bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir ‘Ekrem Ağabeyi’, bir ‘Ekrem Başkanı’ ya da onların tabiriyle, bazen ben de gülerek duyuyorum, ‘Eko Başkanı’ olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum.”