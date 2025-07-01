Ekrem İmamoğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonuna tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alınmıştı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmaya ve gözaltılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada Ekrem İmamoğlu, "Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla, yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı? Ülkenin gerçek gündemini, milletin dertlerini konuşmaya hiç mi izin vermeyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla, yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı? Ülkenin gerçek gündemini, milletin dertlerini konuşmaya hiç mi izin vermeyeceksiniz?



Bugün İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınları iktidarın ülkeye hakim… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 1, 2025

"Ne yaparsanız yapın, yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınları iktidarın ülkeye hakim kılmaya çalıştığı baskı ortamının yeni bir parçasıdır. Devam eden bir soruşturmada davet usulü ile ifadesine başvurulabilecek insanları, tam da Saraçhane’de yapılacak büyük buluşma öncesinde şafak baskını ile gözaltına almanın yegâne gayesi, toplumsal muhalefeti biraz daha köşeye sıkıştırmaktır."

İmamoğlu, açıklamasını "Ne yaparsanız yapın, yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz ve edemeyeceksiniz. Bu aziz millet tüm olan bitenin farkında" ifadeleriyle tamamladı.