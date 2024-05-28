Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Kemal Bey söylemiyor ama çok net bir şekilde anlaşılıyor ki size kırgın, neden size kırgın Kemal Bey?" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi.Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim."