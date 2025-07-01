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Ekrem İmamoğlu'ndan Leman Dergisi'ne karikatür tepkisi: Provokatörlere asla geçit verilmemeli

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisini karikatürüne ilişkin açıklamasında "Bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Leman Dergisi'ne karikatür tepkisi: Provokatörlere asla geçit verilmemeli
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisinin karikatürüne ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, karikatürde Gazze’deki katliamlara dikkat çekildiğini belirtti.

İmamoğlu, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet yaratmıştır. Bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir" dedi.

"Hadsizliği kınıyorum"

İmamoğlu'nun X'te yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum.

Karikatürde Gazze’deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet yaratmıştır.

Bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir.

Türkiye, geçmişte bu tür kışkırtmaların acı sonuçlarını yaşamış bir ülkedir. Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz. Sağduyuyu korumak, inançlara saygıyı savunmak ve toplumsal barışımızı her türlü tahrikten uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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